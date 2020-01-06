鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）2019年12月合併營收繳「雙升」表現，帶動全年營收年增近3成、改寫歷史次高，今年成長動能可望再增溫。今（6）日不畏大盤重挫逾百點，股價開高走高、勁揚3.83％至162.5元，在封測族群中獨紅。

截至10點15分，訊芯維持近3％漲幅，維持穩健漲勢、領漲封測族群。三大法人上周合計買超訊芯784張，其中以投信買超達1927張最多，外資則賣超達1046張、自營商亦調節賣超97張，操作明顯分歧。

訊芯2019年12月自結合併營收4.91億元，月增6.03％、年增3.07％，改寫同期次高。第四季合併營收13.91億元，季增0.02％、年減9.12％，淡季營運表現有撐。累計全年合併營收57.44億元，年增28.64％，站上近4年高點、改寫歷史次高。

訊芯先前法說時指出，近年積極耕耘3D感測生物辨識系統、高速光纖通訊收發模組及系統級封裝（SiP）等先進領域，多元化布局轉型效益自去年起顯現，產品組合優化帶動毛利率提升，使前三季歸屬母公司稅後淨利4.42億元，年增達3.97倍，每股盈餘4.29元。

訊芯董事長徐文一表示，未來公司業務與5G應用高度關聯，看好今年將是5G應用爆發元年，隨著射頻前端的功率放大器（PA）用量、光纖通訊收發模組需求增加，可望帶動公司系統級封裝（SiP）及光纖通訊收發模組業務動能，將是充滿挑戰與生機的一年。

因應市場需求成長趨勢，徐文一指出，今年將是大投資年、預期資本支出將提升至10～15億元，主要用於擴充SiP及光纖通訊收發模組產能。同時，因應貿易戰影響，也提前在越南布局成立第二生產中心、建立2座工廠，預計分別於今年首季末及年底投產。

投顧法人認為，訊芯去年第四季淡季營運有撐，表現優於市場預期，預期全年每股盈餘約5.64元、站上近3年高點。展望今年，隨著越南廠目標首季投產，移轉現有美系客戶光收發模組訂單，有助降低生產成本，預期今年獲利成長動能將優於營收。

(時報資訊)