國安局台北工作站去年連續有兩位官員因酒後惹出事端，導致國安局長邱國正大怒，日前將鄭姓站長拔官撤換，消息指出，國安局目前已經指定由第三處副處長陳國全，接任這項負責北部最重要中樞情蒐的重要職務。

國安局第三處為專責負責國內情蒐的單位，下轄北、中、南、東四個工作站，其中台北站因位處中樞，任務最為繁重且重要，因此站長通常都為軍職少將或同等位階的警職官員擔負重任。

陳國全是文官，長期以來負責國內處業務，對於國內國安偵防相當熟捻，因此被派任這項重要職務。

台北工作站因日前發生所屬軍官在派出所酒後鬧事，去年初又警官酒後在林森北路與幫派份子鬥毆，邱國正認為必須整飭台北站工作紀律，要求前任鄭姓站長對內部管理作為提出檢討，但是檢討內容被認為太過馬虎，惹怒向來最注重部隊紀律管理的邱國正，立刻將鄭姓站長撤換調往訓練中心。

據傳國安局原本要將鄭姓站長調到訓練中心，但不為鄭姓站長所接受，因此決意要打報告退休。但國安局表示，北部工作站鄭站長調整職務一事，因考量承擔相關督導之責及其個人生涯退休規劃，目前派至國安局訓練中心服務。

國安局表示，國安局一向嚴格內部管理，從嚴要求同仁生活言行，加強法紀教育，做好本務工作，確保任務遂行。

(中時電子報)