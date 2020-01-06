桃園市桃園區是桃園市內人口最多、密度最高的行政區，以桃園分隊的轄區為例，入冬後每月平均約有450件救護量。桃園市政府消防局桃園分隊提醒，民眾在報案之後，先別急著掛斷電話，如果能留在現場引導救護車、必要時對患者實施CPR，多了這兩招就能掌握急救黃金時間、大大提升病患的急救成功率。

桃園市桃園區日前發生一起路倒案件，一名年約50歲的男性在週間上午被民眾發現路倒於南平路與新埔八街口，呈現到院前心肺功能停止（ohca），當時雖然有熱心民眾報案，讓桃園分隊救護人員及時趕到現場，救回一命，之後也康復出院，傳為佳話。但分隊在回顧案件時，卻發現在急病發生的當下，沒有民眾在現場實施心肺復甦術（CPR）。

桃園市政府消防局桃園分隊高級救護技術員（EMT-P）廖偉霖表示，一般民眾在撥通119後，報完地址就會急著想掛上電話，但其實還有兩件很重要的事情可以做，第一就是看到救護車一定要記得招手，協助救護人員找到病患；第二就是在必要時實施CPR。

廖偉霖解釋，有時候會因為民眾沒有報對位置，119派遣人員會需要民眾自述更精準的位置，這時可多利用同側的門牌、最接近的地標，如果在公園等開放空間時，也可以注意鄰近道路的路名，盡量不要說「看得到某某某看板」等模糊用語，最重要的是看到救護車一定要招手，不要讓救護車明明在附近了卻找不到人，甚至遇過民眾眼睜睜看著救護車開過去，卻再次撥打119抱怨車開過頭，「民眾只要多一個招手的動作，我們就能節省不少找人的時間」。

至於CPR的部分，廖偉霖說，很多民眾會不敢做、或是因為患者是家人而不敢做、甚至還有民眾誤以為現在還需要做人工呼吸而不做，「但現在只要線上派遣人員發現病患沒有呼吸，就會開始在線上指導民眾做CPR」，早一秒開始實施CPR，將會大大增加病患的存活率。

廖偉霖指出，線上派遣員指導CPR的流程，包括將手機開擴音、把病患小心地移至地面，解開衣服後找到胸壓位置（乳頭連線的中點），把掌根放在胸壓位置後、雙手交疊、手肘打直，在兩手臂呈現V字型後，身體微微前傾，再隨著線上派遣員的速率進行壓胸，直到救護人員到現場接手。

不少有民眾擔心會壓傷病患，或是未來會有傷害罪等問題，廖偉霖強調，這些都不需要擔心，因為在刑法、民法中都有這種危難、急迫情況的免罰條文，而且在醫師法、緊急醫療救護法中，也規定即便沒有醫療執照，在實施必要的急救措施時可免責，不會有後續的法律問題。

(中時 )