黑鷹直升機「黑盒子」找到了 送運安會判讀

國軍黑鷹直升機失事，運安會4日完成黑盒子資料解讀，送回空軍司令部。空軍表示，將成立事故專案委員會，邀相關學者專家進行研討，與其他資料交叉比對、分析，完整調查結果須花很長時間，恐1年後才能公布。對此，網友各種推測紛紛出爐，有人直指「內情不單純」，另有網友說「會燒到民進黨選情才不敢說什麼吧」。

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智4日表示，失事飛機的黑盒子已完成判讀，初判直升機動力系統沒問題，直升機是直接撞山，事故發生前的30秒是關鍵，這30秒內的每個細節都已整理出來，目前正在交接給國防部，國防部一看就會知道事故原因。

而空軍司令部官員則向中央社表示，黑盒子雖然是調查飛安事故中重要的資訊來源，「但不是調查報告的結果」，依法不會向大眾揭露其中的資訊。

之後還要與現場殘骸的調查資料、失事飛機過往的維修紀錄、飛行員的體檢狀況、戰管航管的通聯、飛航軌跡以及當時的天候因素，「有上千、上萬筆資料要進行交叉比對」，比對出來的結果才是調查結果，這需要花很長的時間。另據中廣新聞報導，完整調查內容恐需1年才能公布。

對於國防部黑鷹事故完整報告要1年才能出爐，網友們有各種解讀。有人認為「內情不單純」、「還不是為了選舉，習慣就好~」、「會燒到民進黨選情才不敢說什麼吧」、「國防布又想在防什麼？要搞一年的事 一定有鬼」、「以後黑盒子也不用裝了，找到還要一年後，是真專業還是要自圓其說啊」。

另有網友感嘆「反正台灣人很健忘，一個月也好，一年也好，選舉都過了，那時候結果也不重要了，徒留英靈遺憾」、「封到2049好了！可能是把某錯誤也晉升了，怕曝露出太快太粗糙的「高層」民脆決定」、「在台灣談專業是很徒勞的」。

中廣新聞報導，黑鷹完整報告要1年才能出爐，網友們對此議論紛紛。（截自《yahoo新聞》網頁）

(中時電子報)