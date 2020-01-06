近期大陸一家地下外匯平台突然倒閉，傳出逾170萬人受害，涉及金額逾1千億人民幣，約新台幣4380億元。

綜合陸媒報導，2019年12月24日晚間，福建省一名陳姓女子報案，表示去年2月底起，她在名為「普頓PTFX外匯」的地下外匯交易平台進行外匯托管交易，但12月19日晚間，該平台突然數據異常，導致所有戶頭資金虧空，之後便無法登入，而平台隔天發出公告稱數據遭到駭客攻擊。陳姓女子帳面50萬（人民幣，下同）全部虧空，扣除賺到的5萬元利息，她共虧損了45萬元，因此報警求助。

「普頓PTFX外匯」崩盤、跑路的消息震動外匯圈。據了解，該平台於2016年開始營運，對外宣稱是印尼券商普頓公司旗下的子公司，受印尼金融監管局監管。該平台提供投資人兩種收益方式，一種是靜態收益，投資人只要出錢就可以每個月穩賺10%~30%；另一種則是動態收益，投資人必須出錢出力，拉人頭發展下線。

其實早在2017年，該平台就被馬來西亞央行列為警示黑名單，但其利用信息不對稱性，在大陸大肆行騙。此前就有媒體調查發現，會員在「普頓PTFX外匯」所有資金全部分流至大陸多家私人公司帳戶，而非對外宣傳的印尼BCA銀行。

「普頓PTFX外匯」自2016年開始營運到案發，光是註冊會員就達到175.9萬人，共有37個層級，其中繳納會費的活躍會員172.1萬人，涉案金額總計逾1千億。當地警方提醒，天上沒有掉餡餅的好事，有的都是陷阱，投資人必須小心。

(中時電子報)