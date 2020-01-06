蘇花改工程今天(6日)上午舉行通車典禮，下午4點正式通車，今天在谷風隧道南端舉辦的典禮，行政院長蘇貞昌感謝工程人員的辛勞，蘇改處處長邵厚潔難掩激動之情地說：我們做到了!

蘇貞昌受訪時表示，蘇花改通車是經過多少人一鑿一鎚、一挑一擔的辛苦，我們要特別感謝沿路來這麼多工作人員，這麼辛苦，同時也要向鄉親報告好消息，我們的鄉親一直需要一條安全回家的路，政府非常努力在做，當然不可能一步抵達，但是一階段一階段地完成，今天的完成不是結束，而是一個階段的完成，又一個新的階段，包括從東澳到南澳，包括從和平到崇德之間，還有很多階段，我們還要繼續完成。

他表示，去年底已經核定可行性研究，會再繼續為花蓮、台東所有鄉親一條安全回家的路來努力，希望大家一起再給工程人員加油;但是一開始，尤其年節期間，難免還是會有比較高使用率，還是請大家務必遵守相關的使用規則，一定要安全最重要。

(中時 )