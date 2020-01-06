國民黨開記者會批政府查水表：民進黨與共產黨的距離這麼近。（黃福其攝）

國民黨出示民進黨立委102年修《社會秩序維護法》的提案。（黃福其攝）

國民黨出示民進黨立委107年修《社會秩序維護法》的提案。

最近屢傳民眾因網路言論而被警察「查水表」案例，國民黨今天召開「行政機關濫訴破壞言論自由」記者會，出示民進黨立委民國102年主張「謠言亦應受言論自由保護」，主張修正《社會秩序維護法》的提案，但執政後於107年又提案，把假消息列謠言，要求納入《社會秩序維護法》查辦，兩套標準；並以武漢公安傳喚8名散佈不明肺炎消息的民眾為例，強力抨擊「民進黨與共產黨的距離這麼近」！

記者會由打鬼軍團總團長周錫瑋、國民黨考紀會主委魏平政律師、不分區立委候選人陳以信、國民黨網路小編呂謦煒共同主持，指蔡英文政府不採加強宣導作法，而是堅持告發庶民，造成民眾寒蟬效應，心態可議！過去民進黨立委還曾主張「傳播謠言也是言論自由」，如今兩套標準？但警察也只是奉命行事，背後的主使者究竟是誰？

周錫瑋質疑，民眾僅僅是在臉書轉貼、按讚、按表情符號，也被傳喚，但百姓怎判斷訊息 100％真假？難道轉傳、按讚就要被抓？為何不抓網軍假圖工廠，只抓無辜老百姓？對於「黑韓」的言論，比如東港橋抹紅布條「支持韓國瑜就是支持一國兩制」，無人處理，「只是堵藍」跟「打馬悍將」等綠營側翼粉專的仇恨與抹黑言論，是否也應偵辦？警察、檢調若要業績，為何只敢對升斗小民下手？網軍猖獗多年，為何檢調只查小百姓、不抓造謠粉專？刑事局昨天公布涉及政治人物的案件數量，但是還有更多案件是不涉及政治人物，行政機關以打假為由檢舉的案件！這些入人於罪的案件數量又有多少？

他也公布影片，質疑目前除了警察單位有網路假訊息查處的相關獎懲規定，請問調查局有沒有同樣的獎懲規定？檢警調的上級國安局，已有軟體可侵入網路私人群組，是否將找到的資料交警調來辦？請國安局、蘇貞昌、蔡英文出來說明！

魏平政指出，違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散播謠言」的要件，除了散佈謠言之外，還要足以影響公共安寧，經查去年下半年相關案件共113件，但裁罰率僅有21％，等於一百件中有80件根本不用處罰，但行政機關卻採取積極告發的手段法辦人民，用移送警察機關方式取代溝通，造成人民寒蟬效應。

陳以信則提出，102年馬英九執政時期，民進黨立委劉建國等人提案，主張廢除《社會秩序維護法》第63條，理由是「即使是謠言亦應受到言論自由的保護」，直到107年蔡英文執政，民進黨立委就變性，提案主張「假消息實質影響公共秩序、社會安寧」，完全是兩套標準！謠言算不算言論自由，難道是民進黨說了算？民進黨過去最反對從戒嚴時代《違警罰法》引申來的《社會秩序維護法》，現在卻積極用《社會秩序維護法》法辦人民，這對民進黨的創黨價值也是嚴重的背離跟倒退！

呂謦煒抨擊，在言論自由受限的中國大陸，民眾不能「妄議中央」，轉發消息都得等「官方通報」，否則就有被警察抓走的風險。比如武漢的「不明原因肺炎」，武漢警方就因有民眾不等「官方通報」指出不明原因肺炎可能是SARS，就傳喚了8位民眾到案說明！有沒有似曾相識的感覺？原來，民進黨跟共產黨的距離這麼近，口口聲聲守護台灣民主自由的蔡英文，其實執政手段才是最接近共產黨的一個！

(中時 )