清華大學二年級學生吳承澐14歲那年因罹患罕病，「中途全盲」被奪走視覺，但他不自怨自艾，花1年時間重新以聽覺、觸覺適應新生活後，還反過來寫自我推薦信給各基金會，到醫院當「音樂志工」彈琴撫慰病患，近來更自己籌了10萬元「圓夢」，不靠唱片公司自己發了張鋼琴演奏CD，期許能成為台灣的理查克萊德門，用音樂讓生命發光。

被判定「全盲」、走出低潮後，彈琴對吳承澐而言，已不僅是興趣，「小時候，阿公阿嬤很喜歡聽我彈，我就認定這件事可以帶給別人快樂，高中時我就鼓起勇氣，自己寫信給伊甸、罕病及其他基金會自薦，立志當個『音樂治療師』」。各基金會也如獲至寶，紛紛安排吳承澐到慈濟、榮總…等醫院彈琴撫慰病友。

上大學後，他的「野心」更大了，「我思考未來方向在哪，發現自己對創作愈來愈有興趣，甚至想利用創作，把我的故事透過音樂散播給更多人知道。」他靦腆笑說，畢業後想當像理查克萊德門（Richard Clayderman）般的流行樂鋼琴家、藝人，到世界上有華人的地方分享自己的故事。

朝著這個目標，吳承澐日前剛圓了第一個小夢。「我把參加演講的車馬費、獎學金，甚至從小就沒花的紅包全湊出來，全部快10萬元吧，發了我人生中第1張個人演奏專輯。」記者問是哪家唱片公司幫他製作？吳承澐驕傲的說，「沒有，全部都我自己來」。

2位漂亮的高中同學義務幫吳承澐設計、撰寫了CD封面與文案。（圖／翻攝自吳承澐臉書）

他說，除了10首曲子完全自己創作外，錄音部分是麻煩清大學長幫忙，2位美女高中同學則替他設計與接洽發行單位、印刷廠等，讓CD有實體也能從網路下載，「總之所有細節我自己聯絡，我想證明，當你真的想做一件事時，沒有做不到。」

聽過這張CD的網友，都被他的音樂及封面文案「音樂是我的眼睛，讓我再一次看見世界，也被世界看見」所感動，紛紛留言打氣：「他是一個非常厲害的人，讓我很想向他學習」、「一個充滿正能量又有才華的大男孩，寫的音樂很好聽，加油！」、「勇敢帥氣，努力朝夢想前進的男孩，值得推薦！」

吳承澐說：「我只是覺得自己雖然有缺陷，但不覺得就不能活得和正常人一樣，甚至想活得比別人還精彩。」他對生命的熱情態度，著實讓人動容不已。

夢想用音樂說自己的故事，吳承澐日前已踏出一小步，靠自己發行了首張個人演奏CD。（圖／黃威彬攝）

(中時電子報)