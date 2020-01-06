選戰倒數，新北市長侯友宜6日到汐止陪黨籍候選人李永萍輔選，針對媒體詢問韓國瑜黑鷹事件中邪說，侯友宜表示，尊重政治人物發表想法與看法都有不同的邏輯思維，但最重要的是，如何腳踏實地為民做事。

有記者追問，國民黨新北市立委候選人邱烽堯用「921」來做宣傳引發風波有什麼看法，侯友宜說，每個候選人都有不同想法、思維，但對他來說，重要的是候選人的行為及做事態度。

(中時 )