韓國瑜黑鷹風波 侯友宜：做事的態度才是最重要的 10:492020/01/06 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜6日上午針對近日國民黨的風波作出回應，每個候選人都有不同的邏輯思維，但腳踏實地認真為民做事比什麼都還重要。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰倒數，新北市長侯友宜6日到汐止陪黨籍候選人李永萍輔選，針對媒體詢問韓國瑜黑鷹事件中邪說，侯友宜表示，尊重政治人物發表想法與看法都有不同的邏輯思維，但最重要的是，如何腳踏實地為民做事。 有記者追問，國民黨新北市立委候選人邱烽堯用「921」來做宣傳引發風波有什麼看法，侯友宜說，每個候選人都有不同想法、思維，但對他來說，重要的是候選人的行為及做事態度。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #侯友宜 #李永萍 #造勢 #黑鷹 #邱烽堯 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 黑鷹失事參謀總長殉職 全球媒體關注 17:142020/01/02 國際 鼻酸！楊月娥悲悼黑鷹上掉落星星 沈一鳴生前暖舉曝光 19:112020/01/02 娛樂 沈一鳴殉職 總統府前侍衛長劉志斌暫代參謀總長 20:312020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹直昇機失事訊息亂 侯友宜：全轉述軍方 12:562020/01/03 政治 政治熱門新聞 沒包子了？蔡賴台南輔選 庶民現場直擊竟發這個！ - 政治 韓新北掃街 網看完驚呼：風向真的變了！ - 政治 蔡英文台南造勢 空拍影片曝光！網友：我放心了 - 政治 深綠家庭轉向 韓黑心涼：韓將大勝！ - 政治 蔡台南輔選台下沒離開？一張圖曝真相！網：我信了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。