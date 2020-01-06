新北市長侯友宜6日上午針對新北市環狀線履勘「模擬故障」時真的出現故障的事件做出回應，「我一直強調，一定會確保安全無虞才會通車」，我沒有其它想法，安全是最重要的，那在測試時出了問題，也讓他們可以好好改善，確保未來真正通車時，民眾可以安全的來搭乘，他們一定會把安全擺在第一位。

(中時 )