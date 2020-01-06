新黨上午舉行記者會，揭發蔡英文總統有台獨時間表，新黨呼籲，勿讓民進黨在立法院席次過半，否則將有改國號、國名風險。新黨說，已辭去蔡英文競選辦公室發言人職務的林靜儀就是一時得意忘形，才會吐露出蔡英文深埋已久的台獨計畫，證明蔡英文有「台獨時間表」。

「掩耳盜耳，不能掩蓋豢養網軍的事實。」3人強調民進黨以網軍分化、挑撥、離間、攻擊政敵及綠營人士已是具體事實，除了提醒楊蕙如小心成為「尹清楓第二」，也呼籲全民即日起到全台各民進黨立委候選人競選總部，要求民進黨交出楊蕙如，否則明年1月11日用選票制裁民進黨。

出席記者會開場的新黨主席郁慕明表示，1994年新黨提出前總統李登輝有台獨時間表，現在又揭發蔡總統有台獨時間表，他透出身穿28年的外套。前印有中字，後印有「中華民國派」，現在中華民國派已有很多人追隨，他說，新黨堅持黑就是黑、白就是白，永遠追求事實真相。

新黨不分區立委候選人王炳忠說，現在民進黨好像非常威風，自認會在國會過半，甚至要達到林靜儀說的2／3還是3／4席次，啟動修憲，他也呼籲民眾一起擋下民進黨立委席次不能過半，才能保住兩岸和平希望。

(中時 )