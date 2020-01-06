寶島網球一姐謝淑薇4日歡慶34歲生日，目前她正在澳洲布里斯本準備面對新球季第一站賽事，她也透過臉書粉專感謝球迷祝福，愛開玩笑的她其中一個生日願望是希望未來十年身材還是跟18歲時差不多。

謝淑薇日前抵達布里斯本備戰後，當地網協和WTA世界職業女網協會送上蛋糕為她慶生，她樂得分享照片，事後她也po文分享生日願望，寫道：「第一個願望希望家人朋友粉絲們都健康；第二個願望希望家人朋友粉絲們都快樂；第三個願望希望明年身材還是跟去年差不多（聽說第三個願望說出來就不會實現惹！所以其實我的願望是希望未來十年，身材還是跟18歲時差不多就好，嘻嘻）。」

謝淑薇目前單打世界排名第33、雙打第4，招牌的「妖精之切」、「飄零步伐」及獨特的「雙手正拍」擊球方式讓不少頂尖好手舉白旗投降，展望新賽季她說：「新的賽季沒有太多要求，就今年賽季結束時，單打排名前百，雙打就跟去年一樣加減摸摸，順便練點球就好。然後讓我健康地再多打幾年球，嘻嘻。」

謝淑薇和詹家姐妹詹詠然、詹皓晴都以WTA布里斯本女網賽作為2020賽季的開始，小薇單打首輪面對世界排名第26的愛沙尼亞選手孔塔薇特(Anett Kontaveit)，兩人過去交手兩次，小薇還沒贏過，另外雙打謝淑薇繼續和捷克籍老搭檔史崔可娃(Barbora Strycova)合作，位居大會頭號種子。

布里斯本女網賽去年亞軍詹詠然、詹皓晴，本屆排在大會第3種子，首輪面對兩位單打好手捷克普莉絲可娃(Karolina Pliskova)/克羅埃西亞薇基奇(Donna Vekic)。

(中時 )