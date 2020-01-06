受惠於傳統旺季，IT及非IT產品出貨暢旺，電池模組廠-新普科(6121)去年12月合併營收達75.32億元，再創單月歷史新高，由於電動自行車、資料庫中心備用電池系統(BBU)等產品出貨穩定成長，新普科預估，今年第1季業績可望優於去年同期。

去年第4季因是NB等IT產品傳統旺季，且新普科布局的非IT產品：電動自行車及資料庫中心備用電池系統產品出貨持續放量，帶動新普科去年第4季業績表現亮眼，不僅去年12月合併營收達75.32億元，年成長10.46%，再創單月歷史新高；累計去年第4季合併營收為222.49億元，季增9.33%，創下單季歷史新高；累計108年合併營收為737.34億元，年成長14.28%，創下歷年新高。

儘管今年第1季為傳統淡季，且逢農曆年長假，但在電動自行車、資料庫中心備用電池系統(BBU)等產品出貨穩定成長下，新普科預估，今年第1季業績可望優於去年同期。

(時報資訊)