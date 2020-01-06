精華(1565)受隱形眼鏡市場競爭白熱化影響，108、109年營運動能不佳，今日隨著台股重挫，賣壓出籠，晨盤股價壓低整理，跌幅一度逼近1.5%。

法人指出，精華面對市場競爭激烈影響，108年度營收恐將年減逾4.8%，約落在63.53億元左右；受稼動率不足影響，毛利率預期將由107年的37.39%下滑至32.96%，稅後盈餘恐將年減逾2成，約落在12.81億元，EPS將在25元左右。

109年度受日本客戶保守展望及美國客戶持平看法，法人對精華營運仍持較為保守的看法，預期109年營收年增約0.06%，將落在63.5億元附近，毛利率約32.35%，稅後淨利約12.4億元，年減3%，EPS將達24.6元。

精華投入5年的時間開發軟式日拋的兒童近視控制鏡片，經過兩年的雙盲臨床試驗，在108年通過臨床三期驗。精華預期在109年首季送台灣衛福部取證，不過由於台灣尚未有前例可循，因此，還不知衛福部將以特殊醫材的方式審核或以一般鏡片的方式審核，若以特殊醫材的方式審核，預估取證時間需220天，若以一般鏡片的方式審核則取證時間僅需140天，未來銷售將以醫療院所先行試點。

(時報資訊)