叛國這頂大帽子有點像萬金油，什麼人都可以擦，什麼人都可以用，執政者愛怎麼砍怎麼砍，就算後來證明沒事，當事人不死也半條命。更詭異的是，就算查無實據還是要偵辦到底，最後叛國變逃漏稅、偽造文書、妨礙名譽，想完全脫身很難，「叛國」兩字人見人怕就是這個道理。

「叛國」罪之濫用，除了判罪範圍過大之外，尚有運用偵查叛亂案件之職權，對本非叛亂之案件，以叛亂罪嫌之名，著手偵辦。然後再將偵查結果(筆錄、證物 )移送普通法院檢查處，迫使地檢處採用其採證結果，檢察官捨其訴外無別途。此種情形，雖非濫用叛國罪之名。但卻濫用叛國罪之偵查程序，違反國家體制，

依照現行法規定，叛亂罪犯由軍法單位審判：一般案件，則由普通法院審判。所以軍法機關對一般犯罪，並無偵查權。如假借叛亂罪嫌名義，著手偵查，作成筆錄，收集證物，雖未以叛亂罪起訴，但其以明確之口供證物移送普通法院。指名某某實犯某項罪名，使普通法院以該罪民起訴判例，自係濫權之行為。普通法院之檢察官因不便不採用軍法單位之偵查成果及所指罪名，只好照案起訴，其結果無異由軍事檢察官代行普通法院檢察官之職權。其中弊端之多，不言可喻。

美麗島雜誌創刊號。(圖/讀者提供)

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(中時電子報)