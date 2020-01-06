環保署今早預報指出，今天環境風場為偏東風，各地天氣穩定，清晨西半部出現霧及逆溫現象，導致垂直及水平擴散條件較差，西半部地區空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區達紅色警示等級。

依氣象局今天上午10時氣象資料顯示，今天天氣穩定，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，風速弱，擴散條件較差；竹苗及中部沿海地區受渦流影響，污染物濃度易上升；深夜至清晨期間，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

預報指出，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，中南部地區在清晨及夜間的水平和垂直擴散條件較差，局部地區可能達紅色警示等級。

環保署表示，未來一週6至7日環境風場逐漸轉為偏東至東南風，西半部位於背風區，擴散條件轉差，污染物易累積；6至7日馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；8、9日東北季風增強，全台擴散條件轉好，留意南部地區仍易累積污染物；10日東北季風減弱，中部以南擴散條件稍轉差。

(中時 )