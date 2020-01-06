本月3日內湖傳出一家三口共赴黃泉的慘案，經證實死者為藝人明道胞兄全家，外傳與欠下大筆債務有關，而對於親哥哥一家三口走上絕路，明道也透過工作室發表聲明，表示雖對此事一無所知，然內心非常震驚難受，但會打起精神了解狀況並安慰家人，也傳明道跟年邁雙親對胞兄一家始終非常幫忙，甚至老父母還將敬老宅讓給大兒子一家居住，孰料憾事還是發生。

明道的孝心在演藝圈出了名，多年來在大陸發展的他，即使事業有成，仍經常抽空回台，還會陪媽媽去市場賣地瓜，除此之外，據《自由時報》報導，他還買了位於內湖明權東路六段的豪宅給爸媽居住，他去年10月曾透過媒體曝光這處房產，處處可見為父母著想的心意。

據悉，這處豪宅不似明星會購置的房產類型，其坐落在清幽的住宅區，且是一樓，估計是貼心不讓年邁雙親辛苦爬高爬低，且豪宅內空間寬敞，室內裝潢都出自於明道的設想，家具擺放跟設計重點都是讓雙親能好活動、安全不絆腳為主，屋前還帶了小庭院，可成為家庭式小菜園，讓爸媽閒暇時種菜、活動筋骨，還設計了大片落地窗保障了日常景觀，處處可見明道對父母的貼心。

然這套明道為年邁雙親所購置的豪宅，也因為爸媽心疼大兒子經濟拮据，而分享予他們一家三口居住，過去明道也曾在節目上坦言，出道就是為了幫助家人還債，也曾每個月給哥哥生活費，無奈債務太多、債主多次找上門，3年前他無奈發聲明表示「冤有頭、債有主，每個人都該替自己負責」，沒想到如今快過年了，胞兄疑似過不了債務難關，選擇攜妻兒輕生，連明道最疼愛的姪子都一併帶走，讓他情緒崩潰。

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(中時電子報)