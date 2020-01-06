國民黨總統候選人5日在造勢場合說「台灣中邪了、國運不昌隆」，民進黨副總統候選人賴清德6日上午對此回應，身為總統候選人，不應有這樣的言論，黑鷹事件是國家不幸，應該有悲哀憐憫之心，不希望有政治操作。

賴清德認為，這樣的說法有失總統候選人身分，如果韓有認知到自己的錯誤，應該要出面道歉。

(中時 )