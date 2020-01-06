根據統計，學測重考生，從99年學年的7.63％，提升到109學年13.48％。國教行動聯盟及全國家長聯盟今天召開記者會表示，學測重考生激增，主要是申請入學比例太高，他們要求「甄選、指考各半」，讓學子在公平正義的制度中安心學習。

國教行動聯盟及全國家長會長聯盟於去年11月發起「落實多元入學、高中學習完整、甄選指考各半」的連署，獲許多民眾響應，並得到親民黨（宋楚瑜）、國民黨（韓國瑜）、民眾黨（柯文哲）、維新黨（蘇煥智）的支持。

國教行動聯盟理事長王立昇說，過去10年來，學測重考生幾乎增加一倍，每7位學測考生就有一位重考，這種現象值得重視。

為何要重考？一位重考生在連署網站上留言：「我是高中畢業生，沒有耀眼的經歷或獎狀，沒有漂亮的備審資料可以展現，在個人申請管道未錄取心目中的學系，指考的名額也很少，導致我們只好重考。」他呼籲提高指考名額，讓平凡的考生有更多機會。

全國家長教育聯盟副理事長王瀚陽表示，學測重考生大幅增加的原因有：志趣不合、學測鑑別度不足、甄選入學變數太多、申請入學不確定性太高而陷入賽局理論、指考名額太少等。

一位家長表示，她女兒前年從北一女畢業，因為升學成績不夠好，所以去年學測重考，4科考了59級分的高分，但因為沒有顯赫的備審資料，在個人申請管道全部落榜。之後改參加指考，又因為指考名額太少，那段時間身心備受煎熬，幸好最後錄取清大，才得以解脫。

根據教育部統計，今年各大學共要招10萬5697人，其中個人申請招5萬5169人、占52.20％；考試入學招2萬4373人、占23.06％；繁星推薦招1萬6077人、占15.21％；其他管道（如獨立招生）招1萬0078人、占9.53％。個人申請確實是最主要升學管道。

(中時 )