塞爾維亞網球天王喬柯維奇。（美聯社資料照）

澳洲野火一發不可收拾，ATP男子職網球員主席喬柯維奇(Novak Djokovic)希望澳網考慮延期舉行(原定1月20日)，以免野火煙霧傷害選手健康。女將莎拉波娃(Maria Sharapova)則勸喬帥乾脆捐錢賑災不是更好嗎？「我捐25000澳幣拋磚引玉，喬柯維奇也一起來捐吧。」

澳網延期將會衝擊選手之後的賽程，但這次的野火是當地罕見的災害。澳洲好手基瑞歐斯(Nick Kyrgios)採用「發Ace滅野火」的捐款方式，他每發1記Ace就捐200美元，已捐出4000美元(約台幣12萬)。

女將哈麗普(Simona Halep)說：「我很少有Ace，我用別的方法好了。以後我每次在休息區欺負我的教練(他是澳洲人)，我就捐200美元，保證捐很多。」算是自嘲她平常打得不順就會在休息區鬧脾氣。

史上在澳網男單拿最多冠的就是喬柯維奇(7次)，他在那裡賺了不少錢，雖是靠他自己的本事，但回饋一下當地也是應該的。澳洲球后巴蒂(Ashleigh Barty)去年掏出了30000澳幣(約台幣62萬)，新年還要再捐。

(中時電子報)