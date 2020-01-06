選戰進入倒數時刻，總統蔡英文今天起將從故鄉屏東楓港出發，進行車隊掃街，連掃五天，週五回到台北市的勝利終點。副總統候選人賴清德、副總統陳建仁與民進黨主席卓榮泰同時出發，在選前一週四路齊發，掃遍全台每個縣市。對此，有網友說看直播發現一般路口沒幾個人，「比2012年掃街還要慘」。不過該網友卻被吐槽「上班時間很多人才奇怪吧」。

蔡英文及賴清德會選前最後五天將全台走透透，利用車隊掃街的方式，行遍個縣市的大街小巷，與立委候選人一同拉票。這次是全台北中南東，由蔡英文、賴清德、陳建仁、卓榮泰四路齊發的最後衝刺，誓言力拚總統連任、國會過半。

網友seabox在PTT發文指出，看了一下直播，除了到服務處定點有人外，一般路口都沒幾個人。他更表示，有時候還一路順暢，「比2012年掃街還要慘」。

對於這番言論，網友紛紛表示「上班時間很多人才奇怪吧」、「不用上班喔」、「而且掃街時間也都挑9點-17點，就是要避開塞車會造成民怨的點」、「英粉大多年輕選民居多，這種選民不太會去造勢現場或是掃街」、「人多你是不是又要酸妨礙交通」。但也有網友說「好像還有民眾比倒讚的」、「人少主要因為沒人氣吧」。

(中時電子報)