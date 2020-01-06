姚嘉文美麗島大作「叛國」論配了一篇田朝明先生的邊欄「愛國是惡棍最後的招牌」，現在聽起來有一點諷刺，如果把「愛國」改成「愛台灣」、「黨外」改成「統派」，應該更貼切現在的時空環境。田朝明是宜蘭人，被尊稱田醫師，太太就是民進黨口中的田媽媽，女兒是民進黨前不分區立委田秋堇，女婿則是宜蘭縣前縣長劉守成，均為新潮流要角。

歷史告訴我們，每當一個時代轉變的時候，總有一些奸佞，以「愛國者」姿態出現，千方百計，陷害忠良。最近，台灣也有一批人，以「愛國者」自居，主張以暴力對付所謂「黨外人士」。

其實，此地的黨外人士，個個都是紳士淑女，最厭惡暴力。「愛國者」硬指黨外人士「要把台灣西海岸中壢化」，顛黑為白，真是無稽之談。我想起十八世紀英國大文豪約翰遜的一句名言，特地贈給此地的「愛國者」： 愛國是惡棍最後的招牌。（摘自美麗島，民國六十八年八月，第一卷第一期）

(中時電子報)