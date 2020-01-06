加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）2018年8月在永和河濱公園遭殺害分屍，新北地院去年底辯論終結後，檢方建請將美籍主嫌孫武生處無期徒刑，並將於2月15日宣判，包括主嫌孫武生在內的外籍嫌犯班特、何傑生等羈押期限將屆，新北地院上午裁定三嫌繼續延押兩個月。

新北地檢署調查，孫武生效法顏柏萊經營毒品生意，並找來班特、何傑生與吳宣運毒，去年8月孫武生因懷疑顏柏萊成為警方線民，計畫將他殺害，孫武生指揮吳宣買武器、到案發地點對岸把風，與班特合力殺害、分屍顏柏萊，又命何傑生到附近施放煙火通報及拿汽油滅證。

全案在去年底偵結起訴，孫武生和班特被控殺人和毀棄屍體，何傑生與吳宣則被控幫助殺人，除吳宣去年8月底以新台幣30萬元交保外，3名外籍人士均因涉犯重罪在押。

新北地院今天開庭審理，吳宣庭訊時表示，孫武生告訴他因為自己和別人起糾紛，擔心有生命危險，請他協助購買刀具以防身，他按照孫武生給他的照片前往指定店家，購買2把刀、1條警棍、1副手套、鏈鋸和磨刀板，隨後拿至孫武生開設的刺青店給他。

吳宣表示，案發當天孫武生表示他要去永和河濱公園吸食大麻、放煙火，要他協助到河堤附近留意是否有警察經過，他當時不知道顏柏萊被殺害，是隔天看到新聞後，女友懷疑命案和孫武生有關，才起了疑心，詢問孫武生是否有參與命案。

吳宣也說，孫武生事後逼他串供，如果供出實情，就要說他也是共犯，要將他拖下水，他也坦承有協助孫武生運毒，案發後孫武生也要他把手機重置等語。

(中時電子報)