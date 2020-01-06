美國與伊朗、伊拉克的關係愈趨緊張，美國總統川普警告，如果伊朗攻擊任何美國的人員或目標，美國「可能會以不成比例的方式」迅速反擊。中東地區戰雲密布，恐慌指數趁勢攀高，台股FBVIX(00677U)早盤漲逾2個百分點。

1月2日美伊衝突急遽升溫，影響市場風險情緒，市場憂心衝突擴大。但較樂觀者認為由於戰場仍限縮在中東地區，恐慌指數攀高可能只是短期暫時性的情緒。

由於富邦FBVIX(00677U)是追蹤以VIX期貨為指數成分的標普500波動率短期期貨ER指數，VIX期貨則以VIX指數為標的物的期貨商品。VIX指數與標普500指數日報酬呈現中高程度負相關，當標普500 數快速回檔下跌，VIX指數的漲幅更顯著。做多VIX期貨，或買進正向VIX期貨ETF時，一般被當作是股票投資組合的避險工具。

早盤FBVIX的市價約3.01元，淨值約2.88元，市價較淨值溢價約4.5%。

(時報資訊)