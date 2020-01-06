武漢出現不明原因肺炎，病例增加至59例，且傳出疫情擴大至新加坡及香港，台灣防疫意識升溫，上周傳出大陸搶口罩的情況，相關防疫概念股今（6）日由清潔用品大廠毛寶（1732）率先衝上漲停領軍，另生產口罩的美德醫-DR9103也攻上漲停，口罩主要原料不織布二大廠-康那香（9910）及恆大（1325）同步大漲6～8％以上。

受到美伊關係緊張影響，台股今日大跌逾百點，不過，市場資金大舉轉戰生技股，宏遠投顧副總陳國清指出，上周中國武漢 出現不明肺炎造成病患死亡人數增加且有外傳到香港及新加坡的病例，使得近期 生技、醫療保健、防疫等相關個股股價將有機會上漲。

此外，因今年生技股票初次上市（IPO）重啟熱潮，初估至少有13家生技公司力拚2020年上市櫃，據統計，目前已有翔宇、康聯生醫提出上櫃申請，法德藥、瑞磁、博晟、漢達、普生取得科技事業核准函或申上市；還有達亞、常廣、軒郁、長聖及台微醫等均備受關注。

台股至近11點時大跌超過130點，加權指數跌破12,000點，不過，生技族群明顯拉跌或表現逆勢上漲，上市生醫指數小跌0.3％多，上櫃生醫技數則上漲0.1％附近，防疫股險了上述4檔個股最受關注外晟德、新麗、國光生、花仙子、高端疫苗、南六、永日、杏國、美吾華等均上漲1～3％，扮演盤面明燈。

(工商 )