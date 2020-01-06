司機宋文雄介紹車內設備。（王志偉攝）

統聯、首都、台北客運3家業者在花蓮市國聯一路及國民八街交叉路口旁的大樓，租借臨時據點作為客運上下車及售票處。（王志偉攝）

蘇花改今天下午四點通車，國道客運「北花線」同步上路，行車時間3小時30分至4小時，3家營運的業者推出16天到30天的半價優惠。國道客運業者認為，客運開通除了提供鐵路及自行開車外多個交通選擇，24小時都有車輛可搭是一大便利性，不僅可供出國旅遊、北上洽公民眾便利性，也能紓解尖峰時段人潮。

蘇花改今天由行政院長蘇貞昌在蘇花改谷風隧道南口北上線主持通車典禮，將於下午4點正式開通。公路總局也宣布，國道客運「北花線」在蘇花改全線通車當天上路，提供24小時服務，3家「北花線」國道客運業者共有85輛車輛投入「北花線」營運。

由於花蓮國道客運轉運站尚未興建，花蓮縣政府計畫在台鐵花蓮站前的石頭公園興建「先期轉運站 」，估計今年8、9月完工；統聯、首都、台北客運3家業者在花蓮市國聯一路及國民八街交叉路口旁的大樓，租借臨時據點作為客運上下車及售票處，業者祭出半價優惠希望贏得旅客青睞。

因通車首日，吸引嚐鮮民眾，首航列車都已客滿，不過離峰時段銷售狀況並不踴躍，但業者認為這只是初期，而且任何路線一開始本來就不可能客滿，業者都有信心持續經營，尤其這條路線對北花民眾絕對有幫助，首都客運司機宋文雄說，白天尖峰20至30分，就有班車可搭，離峰時段大約一個小時有車可搭，24小時不間斷。

此外，花蓮民眾出國回來，因沒有夜車可搭乘，大多在北部過夜，耗時耗費，現在也有個新選擇，可搭客運返家，能讓遊客除了台鐵以外多了個交通選擇。

「北花線」營運，時間及票價如下：

統聯客運（30輛）：營運南港到花蓮，營運時間南港端清晨5時45分至晚上10時45分，花蓮端平日清晨5時至晚上9時20分，假日清晨5時至晚上9時30分，平日每天往返各30班，假日往返各40班，3排座椅全票320元、半票205元，行車時間3小時30分。

台北客運（22輛）：營運南港到花蓮，營運時間清晨6時至深夜0時，採北花相同時間對開，另有1班凌晨3時的班車，平日往返各28班，假日往返各32班，3排座椅全票320元、半票208元，4排座椅全票266元、半票171元，行車時間3小時30分。

首都客運（33輛）：營運板橋到花蓮，營運時間清晨5時至深夜11時，採北花對開，另有1班凌晨2時的班車，平日往返各34班，假日往返各46班，3排座全票352元、半票226元，4排座椅全票290元、半票186元，行車時間4小時。

3家業者都推出「北花線」優惠票價，統聯客運自通車日起30日內，也就是1月6日至2月5日，享半票205元優惠，另提供週一中午12時至週五中午12時前，全票290元優惠。

台北客運是1月6日至21日，3排座椅票價一律208元，4排座椅一律171元，另週一至週四，全天實施優惠票價290元，春節期間採全票價85折。

首都客運也是1月6日至21日，3排座椅一律226元，4排座椅一律186元，春節期間採全票價85折。

(中時 )