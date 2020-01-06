蘋果到底會在 2020 年推出幾款新 iPhone？延續從供應鏈端傳出 iPhone SE 2 (有可能被命名為 iPhone 9)有機會推出螢幕尺寸不同的兩種款式後，外媒隨即進行分析，並給出價格帶預測。蘋果前所未有的在一年內推出5至6款新iPhone的做法，預計將讓 iPhone 產品線能覆蓋的價位帶更廣，觸及更多的消費者。

針對 2020 年蘋果即將推出的新 iPhone，天風國際證券分析師郭明錤是指出將有 5 款(iPhone SE 2 以及下半年 4 款支援 5G 的機種)，而Digitimes(電子時報)則是根據供應鏈方面的消息，認為 2020 年年底前蘋果還會推出螢幕更大的 iPhone SE 2(iPhone SE 2 Plus 或稱 iPhone 9 Plus)，也就是說2020年新iPhone總共六款。針對Digitimes的預測，《PhoneArena》針對重點規格以及價位帶進行了預測。而由於 iPhone 9 Plus(暫定名稱)可能鎖定在 2020 年底前才推出，預測有可能續用 A13，但也有機會升級採用跟 iPhone 12 系列(暫定名稱)一樣的 A14 處理器。

＊ iPhone 9(或稱 iPhone SE 2)：4.7吋LCD螢幕，厚邊框跟 Touch ID。搭配 A13 處理器，3GB RAM，後置主相機為單攝，價格 399 美元起，將會替代 iPhone 8 的位置。

＊ iPhone 9 Plus(iPhone SE 2 大螢幕款式)：5.5吋或 6.1 吋LCD螢幕，全面螢幕設計搭配Touch ID。預計採用後置單攝，採用 A13 或是 A14 處理器，搭配 3GB RAM，預計 499 美元起。

＊ iPhone 12 以及 iPhone 12 Plus(暫定名稱）：5.4 吋以及 6.1 吋 OLED 螢幕，搭配 Face ID 以及後置雙攝，採用 A14 處理器，價位帶在 649~749 美元左右。

＊ iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max(暫定名稱）：6.1 吋以及 6.7 吋 OLED 螢幕，採用全面螢幕，「瀏海」(頂端螢幕缺口位置)重新設計，後置三攝(增加ToF鏡頭)，售價在1049~1149美元區間。

《PhoneArena》並預測，iPhone 12 系列在 2020 年秋季發表之後，iPhone 11 系列(A13 Bionic 處理器搭配 Face ID)會持續銷售，降價到 599 美元起跳(原本定價 699 美元起跳，64GB款式)，預計成為 2021 年初的銷售主力。

相對於前兩三年的 iPhone，2020 年的新品將會更有亮點。除了新機將會採用 Face ID 或是 Touch ID 等生物辨識技術將受到關注外，下半年推出的旗艦級新機的選擇多達 4 款，且將支援 5G，讓 iPhone 正式進入 5G 時代，與眾多競爭對手的 5G 產品一較高下。除此之外，已經沿用三年的 iPhone X 「瀏海」造型(螢幕頂端的 TrueDepth 相機)會不會縮小，甚至改到螢幕下方，展現嶄新的全面螢幕面貌，也令人好奇。

(中時電子報)