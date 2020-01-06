大選倒數計時，民進黨總統候選人蔡英文6日展開全國大車掃，首站從故鄉楓港出發，她向支持者喊話「台灣要贏，屏東要先贏」。（謝佳潾攝）

大選倒數計時，民進黨總統候選人蔡英文6日展開全國大車掃，首站從故鄉楓港出發，她向支持者喊話「台灣要贏，屏東要先贏」。（謝佳潾攝）

大選倒數計時，民進黨總統候選人蔡英文6日展開全國大車掃，首站從故鄉楓港出發，她向支持者喊話「台灣要贏，屏東要先贏」。（謝佳潾攝）

大選倒數計時，民進黨總統候選人蔡英文6日展開全國大車掃，首站從故鄉楓港出發，她向支持者喊話「台灣要贏，屏東要先贏」。（謝佳潾攝）

蔡英文一早在屏東縣長潘孟安、立法院長蘇嘉全等人的陪同下，與屏東第二選區候選人蘇震清在楓港與支持者信心喊話，為全國大車掃拉開序幕。（謝佳潾攝）

蔡英文一早在屏東縣長潘孟安、立法院長蘇嘉全等人的陪同下，與屏東第二選區候選人蘇震清在楓港與支持者信心喊話，為全國大車掃拉開序幕。（謝佳潾攝）

蔡英文向支持者喊話「台灣要贏，屏東要先贏」，贏得台下凍蒜聲連連。（謝佳潾攝）

蔡英文向支持者喊話「台灣要贏，屏東要先贏」，贏得台下凍蒜聲連連。（謝佳潾攝）

大選倒數計時，民進黨總統候選人蔡英文6日展開全國大車掃，首站從故鄉楓港出發，她向支持者喊話「台灣要贏，屏東要先贏」，贏得台下凍蒜聲連連，而會後接受媒體聯訪時，她坦承林靜儀的統一叛國說是錯誤的表達，在民主社會不應該發生這種事，至於韓國瑜的中邪說，她強調韓市長要道歉。

蔡英文一早在屏東縣長潘孟安、立法院長蘇嘉全等人的陪同下，與屏東第二選區候選人蘇震清在楓港與支持者信心喊話，為全國大車掃拉開序幕。蔡英文說：「2016年大選最後一周的大車掃也是從我的故鄉楓港開始，這裡是最挺我的地方，台灣要贏，屏東要先贏！」

她強調，這次選舉是對台灣未來很關鍵的一場選舉，關係到台灣主權鞏固、經濟發展與社會照顧，所以請大家用握3張選票護台灣，她有很多親戚在屏東，希望這裡可以開出紅牌最高票。

會後媒體聯訪中，有記者詢問蔡英文對於「林靜儀統一叛國說」的看法，蔡回說，「這件事情確實是林靜儀在表達時有錯誤，所以才導致有誤解，台灣是個民主自由的社會，不會因為有不同的政治立場就視為叛國，在民主社會是不會發生也不應該發生的事情」。

她指出，現在台灣社會最大的共識就是中華民國台灣，我們叫中華民國，主權在2300萬人的手上，沒有更改國號的問題，而中華民國總統的責任就是保衛自己的國家、主權，以及保衛民主自由的生活模式。

而當媒體問到韓國瑜說黑鷹事件時，提到國運不昌隆、中邪說等，對此，蔡說，黑鷹事故全體國人都非常哀傷，在這個時刻做這樣的政治消費很失格，「我覺得對這樣的說法對傷者是大不敬，也是一種傷害，韓國瑜市長應該要道歉」。

至於韓國瑜也提到寧願戴假髮也不願穿防彈背心一事，蔡說，安全的規定都會遵守，會按照安全人員在不同情況下的決定，決定要不要穿；另外還有媒體提問柯文哲向總統詢問台灣價值，對此，蔡回已經回答很多次了；最後反滲透法送到總統府與否，蔡強調，總統府尚未收到，一切按程序走，沒有選舉考量。

(中時 )