大陸武漢不明病毒肺炎疫情到昨晚8時為止，累積病例達59例，但重症人數從原本11例降為7例，且無死亡案例。我疾管署表示，根據中國大陸疾控中心回報，目前為止沒有明顯人傳人現象，已經排除是SARS、MERS等呼吸道病原，但恐是新型冠狀病毒。

台灣疾管署副署長莊人祥今天表示，截至昨晚8點，武漢累積病例為59例，但重症人數從前晚11例減為7例，他推測應是後來檢驗出是流感病毒而被排除，所以人數改變，這與中國大陸疾病控制中心統計習慣有關。

莊人祥表示，根據大陸給的資料，個案發病時間介於2019年12月12日至12月29日間，均在武漢市醫療機構隔離治療。目前累計追踪163名密切接觸者，均無發燒等異常症狀。

且截至目前，武漢尚未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染，並已排除流感、禽流感、腺病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）等呼吸道病原之可能，感染源持續釐清當中，莊人祥表示，推論感染源最有可能來自華南海鮮市場的動物傳染來源，且不排除為新型冠狀病毒。

莊人祥強調，國內持續針對武漢直航入境班機執行登機檢疫，若有疑似症狀會立即進行與肺炎有關的26種病毒型別的檢測，若無法確定，會再進一步進行次世代基因定序培養；未來只要大陸一公布病源及基因定序，國內就有能力自己合成診斷工具，像過往H7N9經驗，中國公布後3天，疾管署就合成出來了。

疾管署指出，自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫以來，已執行10航班，共檢疫867名旅客及機組員，其中8名症狀輕微旅客經評估後返家休息，包含2人就醫後診斷為流感、2人為一般感冒、1為支氣管炎症狀，另3人症狀改善，均由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

(中時 )