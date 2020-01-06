「65歲退休這件事要全力從腦袋裡忘掉，因為不可能！」台北市長柯文哲6日表示，台灣面臨的問題是人口急速老化，65歲以上人口從14％拉高到20％，瑞典用了130年，台灣卻只用了30年，最快衝擊的即是勞動人口，目前台灣65歲以上就業人口是6％，但日本與南韓都是30％，若台灣再繼續維持65歲退休，勞動人口將不足，因此退休制度短期內要全部改變。

柯文哲是在參加新光金控全國經理會議時，主講「從醫師到市長，打造台北銀髮活力未來」，他表示自己2014年接任台北市長時，65歲以上人口占率是14％，2022年卸任時將達20％，主要是台灣戰後嬰兒潮的人65歲時，將使台灣人口突然間快速老化。

且過去台灣很多政策都可以複製美國等先進國家，但在人口快速老化這件事上，沒有國家可以參考、借鏡，主要是全球人口急速老化的地方只有二處，一是台灣、二是南韓，南韓並沒有比台灣先進多少，因此沒有國家的政策可以參考，台灣必須自己找出最適的模式。

柯文哲表示，全台平均餘命是80歲，台北市是是82.9歲，台東縣只有74.7歲，也就是「一出生在台北市，就比台東縣多活8年」，這就是明顯的城鄉差距，而人口老化產生的問題會在台北市首當其衝，若要實驗老年化政策，也應先從台北市試辦。

台灣人口急速老化，除了衝擊就業市場外，另一問題就是照護問題，台灣人過世前平均臥床時間是7年，且最後一年的醫療費用占一生的20~25％，全台有61％需要長照的人口是家庭照護或獨居，因為沒有費用找外佣或進照護機構，台北市則是40.2％；另外有52.7％人是用外籍看護，柯文哲表示，台灣有28萬多人次的外籍看護，這對台灣而言是國安問題，亦可能創造高失業率，不利GDP。

他表示，若能用15萬的本國勞工取代這28萬多名外籍看護，將可降低失業率，且可讓利率上升，因為外匯不會大量流出，但什麼是最適模式，本勞成本相對較高，一個月三萬元請不到本勞，如何用一群人去照護高齡者，目前台北市正用12個行政區在實驗，成功就擴大、失敗就結束。

柯文哲表示，因應人口快速老化，應從現在開始想對策並進行政策的實驗，找出最適合的模式，但他也說：「我想企業會想得比我們快，若有醫院、保險、甚至有養老院，一條龍的企業會比較容易成功，這是新光的優勢。」

(工商 )