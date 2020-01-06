經濟部統計處今（6日）公布最新統計結果，報告指出，受到貿易戰影響，加速供應鏈重整，讓我國擴大對東協投資，其中越南就佔了四成。

統計處指出，因越南因同屬CPTPP及RCEP成員國，享有關稅優勢，加上人口紅利及工資相對便宜，近年為我國新南向政策中的熱門投資地點。依據本部投審會統計，2019年1至11月我國核准對越南投資金額8.5億美元，占對東協投資總額近4成。

統計處分析，若就對越南投資行業別觀察，2019年1至11月以製造業占54.1%為大宗，相較於過去以紡織、基本金屬、化學材料等傳統產業為主，2019年則以電子零組件業、電腦電子及光學製品業等受貿易紛爭影響而轉移生產基地的業別為大宗，二者占比合計22.1%，較2018年全年增18.8個百分點。製造業以外的業別則以電力及燃氣供應業占17.8％、不動產業占14.2%最多，主因越南內需市場快速成長，業者擴大太陽能發電廠及不動產開發投資，二者合計占比較2018年全年增31.8個百分點。

(工商 )