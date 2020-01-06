市議會施志昌、黃守達、蔡耀頡（由左至右）在記者會上，為上週黑鷹事故8位保家衛國的國軍弟兄進行默哀。（陳世宗攝）

蔡英文台中競選總部6日召開記者會，公布1月7、8日兩天的「勇敢自信，護台同行」車隊掃街，將由總統蔡英文及副總統候選人賴清德將親自領軍，陪同各候選人進行車隊掃街；10日晚上選前大造勢，將由行政院蘇貞昌等親臨現場，藉此系列活動帶動台中各候選人選情，力挺總統蔡英文連任、8席立委全上、國會過半。

市議員蔡耀頡說，選前最後一周，蔡英文台中競選總部規畫大集結的活動，7日中午由副總統候選人賴清德陪同第一選區候選人蔡其昌，自蔡其昌清水服務處出發，沿路繞行到沙鹿鹿寮成衣商圈結束；下午2時30分，陪同第二選區候選人陳柏惟繼續從鹿寮商圈掃街，為民進黨及推薦候選人打氣共同替台灣的未來打拼。

市議員黃守達表示，8日中午11點40分，由蔡英文總統陪同第四選區立法委員張廖萬堅，從市政路總部出發繞行選區，最後於南屯區萬壽棒球場，與台中市第六選區立法委員黃國書會合，共同掃街至國立台灣美術館；下午14點30分，由第三選區立法委員洪慈庸競選總部出發，繞行大雅、神岡區。

黃守達說，這次掃街不只可近距離與正副總統候選人接觸，蔡英文競選總部及各區域後選人更在沿途設置打氣點，歡迎市民朋友沿途加入，以最有創意的加油方式，為蔡英文總統及賴清德副總統候選人打氣，以及支持民進黨推薦的立法委員候選人達到在國會過半的目標。

市議員施志昌說，選前最後一天，蔡英文台中競選總部將在台中洲際棒球場旁停車場舉行選前大集結「台中選前之夜」造勢晚會；從晚上7點到晚上10點間舉行，除了各候選人的演講外，將有重量級嘉賓蒞臨現場，邀請各位民眾一起站出來護台灣、挺小英，預計至少3萬人參加。

施志昌強調，晚會現場將發送台中造勢晚會獨有的限量小天燈，天燈在一般意念上有祈福的意義，當晚將會由參與民眾共同用手機上的手電筒，點亮手中的小天燈，除幫台灣祈福加油外、藉此天燈向所有國軍弟兄致上最深的敬意。天燈的四面分別有「自由」、「護國」、「民主」及「保台」字樣，最特別的是，在「保台」這一面以鏤空造型設計，民眾可以手機的手電筒點亮，象徵點亮台灣，保衛台灣。

(中時 )