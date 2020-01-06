前總統馬英九桃園輔選痛批蔡英文主權護個鬼。(呂筱蟬攝)

前總統馬英九3天內2度輔選國民黨第三選區立委候選人魯明哲，他怒批，看到蔡英文說當總統四年都在護主權，台灣沒有亡國，可是看到她邦交丟了7個，主權都弱化，成為最會丟邦交國的總統，護主權是在「護個鬼」。

他也批評，尤其是陳同佳案發生後，蔡竟主張由香港追溯審判權是莫名其妙到極點，檢察官已通緝陳，台灣司法已主張中華民國管轄權，我們的總統卻說香港也有管轄權是胡說八道，包含蘇貞昌、徐國勇都這樣講，感到非常難過，這就是放棄主權，呼籲選民一定要下架蔡英文，才能保護台灣主權。

(中時 )