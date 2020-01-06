馬英九桃園輔選 痛批蔡英文主權護個鬼 11:242020/01/06 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九桃園輔選痛批蔡英文主權護個鬼。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九桃園輔選痛批蔡英文主權護個鬼。(呂筱蟬攝) 前總統馬英九3天內2度輔選國民黨第三選區立委候選人魯明哲，他怒批，看到蔡英文說當總統四年都在護主權，台灣沒有亡國，可是看到她邦交丟了7個，主權都弱化，成為最會丟邦交國的總統，護主權是在「護個鬼」。 他也批評，尤其是陳同佳案發生後，蔡竟主張由香港追溯審判權是莫名其妙到極點，檢察官已通緝陳，台灣司法已主張中華民國管轄權，我們的總統卻說香港也有管轄權是胡說八道，包含蘇貞昌、徐國勇都這樣講，感到非常難過，這就是放棄主權，呼籲選民一定要下架蔡英文，才能保護台灣主權。 (中時 ) #主權 #馬英九 #桃園 #魯明哲 #2020 大選 #國民黨 #民進黨 #蔡英文 #韓國瑜 #總統 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者批 反滲透法搞栽贓 保障民進黨專政 04:102020/01/02 政治要聞 反滲透法喚醒討厭民進黨 04:102020/01/02 時論廣場 民進黨全國街頭拜票 賴清德現身華江橋頭 09:322020/01/02 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 政治熱門新聞 趙少康贈韓20字新口號？竟讓來賓滿堂喝采！ - 政治 沒包子了？蔡賴台南輔選 庶民現場直擊竟發這個！ - 政治 韓新北掃街 網看完驚呼：風向真的變了！ - 政治 蔡英文台南造勢 空拍影片曝光！網友：我放心了 - 政治 蔡台南輔選台下沒離開？一張圖曝真相！網：我信了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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