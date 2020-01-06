桃園市觀音區一名71歲的張姓老翁，6日凌晨獨自出門遊蕩卻不慎迷路，走了5公里後體力不支癱坐在路旁，巡邏員警發現後利用老翁的名字過濾近百筆資料，終於查到他的住處，將他平安護送返家。

大園警分局新坡派出所所長傅錫華、姜彣勳於6日凌晨1時許，巡邏行經忠富路一處水圳旁，發現一名老翁虛弱地坐在路邊，員警見狀上前關心，但因老翁沒有攜帶證件無法查詢身分，且有失智及重聽症狀，導致雙方在溝通上一度遇到瓶頸，

最後在員警的耐心詢問下，終於勉強聽出老翁的姓名，但由於老翁無法寫出自己的名字，員警只能用同音字排列組合，逐一過濾近百筆資料，總算查出老翁的住處，並開車護送他回家。

老翁的家人在睡夢中聽到電鈴聲前來開門，看到員警時還嚇了一跳，不清楚發生什麼事，在聽了員警說明後，老翁家人才恍然大悟，表示老翁因膝蓋不好，自己睡在1樓的房間，沒想到他會在半夜跑出門遊蕩，還好有遇到熱心的員警即時提供協助，才沒發生意外，很感謝警方的幫忙。

(中時 )