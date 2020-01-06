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里歐納德輪休，保羅喬治復出雖犯滿畢業但仍攻下32分，快艇靠著第二節的47比24攻勢，加上保羅喬治、路威廉斯與哈瑞爾3人得分破30分的強悍領軍下135比132險勝尼克。

前往洛杉磯踢館的尼克，首節就砍進45分，領先16分，給主場球隊下足馬威，不過，快艇在第二節由保羅喬治、哈瑞爾與路威廉斯的領軍下追起反攻號角，不但逆轉的比數，而且還反超前10分，讓全場球迷嗨翻天。

易籃再戰，快艇牢牢守住領先局面，並且帶著14分優勢進入決勝節，沒想到保羅喬治卻在關鍵時刻6犯畢業，給了尼克反擊機會，好幾次追至3分差距，只需要1球就能追平，可惜守不住哈瑞爾和路威廉斯，最終依舊是以3分之差飲恨吞敗。

快艇的先發五虎除了保羅喬治外，其他四人19投8中，合計只攻下18分，還不如保羅喬治一人所得的32分。反觀尼克的先發球員合力砍進96分，比快艇的先發多了46分，光是這一點確實比快艇好得太多了，可惜在替補這個環節方面，快艇有了路威廉斯和哈瑞爾兩位悍將，板凳席上攻下了85分，比尼克的板凳席多出了49分，徹底輾壓敵軍，尤其是哈瑞爾34分、6籃板，路威廉斯32分、9助攻，打得尼克潰不成軍。

(中時 )