特斯拉公布2019年第4季交車超過預期，預期2020年大陸宣布降價刺激銷售，上海廠產能持續開出，帶動台股特斯拉概念股今年逆勢上揚，包括和大(1536)、貿聯-KY(3665)、聯嘉(6288)及和勤(1586)都呈現上揚表現。

台股今天受到國際股市重挫，盤中下跌超過百點，不過，上周五特斯拉公布第4季交車數據，單季交付11.2萬輛電動汽車，高於市場預期，2019年全年交車36.75萬輛，內部預期目標順利達陣。今年上海廠正式量產、大陸國產Model 3及休旅車Model Y帶動，法人估計2020年交車量有機會挑戰50萬輛的水準，相較2019年約有近4成的成長，產銷量將呈現逐季成長並續創新高。

由於2019年交車量順利達標，2020年的成長動能仍佳，對國內供應鏈而言，隨著特斯拉產銷數字持續成長，國內相關供應鏈的業績及評價將同步好轉。其中，和大供應特斯拉電動車減速齒輪箱關鍵零配件，特斯拉生產線全數以嘉義廠新廠因應，目前嘉義廠有4萬坪土地規模，已經使用1.5萬坪，9000坪正在興建，另外，1.5萬坪規劃最快2021年動工，因應2023年使用。特斯拉出貨將由今年第1季每周1.6萬台，到第4季每周出貨提高到2.3萬台。和大股價近期水漲船高，今天盤中再漲4.5％，創下13個月來新高。

目前聯嘉供應Model 3車型尾燈，今年除了特斯拉上海廠的訂單外，平價版的電動休旅車Model Y預計下半年推出，由於與Model 3共用零件比率高，法人看好聯嘉接到其LED車燈訂單的機會。此外，聯嘉北美訂單穩定成長，除電動車外，還有福特F系列皮卡車LED車燈模組，加上福特和BMW今年陸續有新車款上市，預期今年表現持續強勁，今天盤中漲幅達2.3％。

和勤獨家供應特斯拉繼電器基座，今年2月將新增供應特斯拉多組零件，出貨量將隨著上海廠產能增加而成長。此外，在綠能趨勢下，全球各大車廠均積極投入電動車發展，和勤目前生產的零件也應用於大陸各大品牌及合資品牌電動車款，占公司汽車零件比重約7％。公司今天盤中股價漲幅超過5％，來到13個月新高。

(時報資訊)