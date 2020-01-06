雲林縣出現上萬條影射一國兩制布條（如懸掛），國民黨雲林縣黨部舉行記者會呼籲民進黨抹黑要敢做敢當，號召全國正義之士下架這一條黑函布條，律師團以具狀提告。（周麗蘭攝）。

雲林縣許多鄉鎮馬路懸掛「投韓國瑜就是投一國兩制」、「一國兩制→韓國瑜、張嘉郡」布條，署名民進黨雲林縣黨部製作，但民進黨台北市議員張茂楠4日在政論節目否認是民進黨所為，並呼籲緝凶，縣議員李明哲等多人6日前往民進黨雲林縣黨部要求說明，但黨部大門深鎖不予回應。

雲林縣議會民意黨團總召集人王又民、國民黨團總召集人林建鴻、縣議員李明哲、廖偉晴6日早上搭乘選舉戰車前往民進黨雲林縣黨部喊話，車身掛白布條「假消息傷害民主，請蔡總統以身作則」、「民進黨請敢做敢當」。

韓國瑜之妻舅李明哲表示，韓國瑜從當學生寫論文就堅持反對一國兩制，「一國兩制」的論調全台灣人民都無法接受，民進黨意圖使人不當選，要敢做敢當，民主進步黨不要糟蹋民主進步的價值，呼籲全民下架抹黑的政黨和抹黑的布條。

民進黨雲林縣黨部一直到九點半仍未開門，李明哲一行人隨後回國民黨雲林縣黨部舉行記者會。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，韓國瑜在30年前就反對一國兩制，20年前的競選公報也反對一國兩制，去年六月在雲林縣造勢場合也講過堅決反對一國兩制，最近在雲林縣懸掛上萬條的「一國兩制」布條，民進黨籍的台北市議員張茂楠在電視媒體上公開澄清不是民進黨雲林縣黨部做，那麼民進黨雲林縣黨部是不是冒名被頂替？還是敢做不敢當？號召全國正義之士下架這一條黑函布條。

李明哲委任律師張捷安表示，6日上午已具狀告發懸掛布條者涉犯違反總統副總統選舉罷免法「意圖使人不當選」、「加重誹謗」等罪責。

她表示，目前據媒體轉述民進黨雲林縣黨部說詞反覆，想逃避規避觸犯「意圖使人不當選」的刑事責任，又想保全上萬條紅布條不想下架，律師團正等候該黨部的正確說詞。

(中時 )