中東緊張情勢拖累 恒指早盤疲弱 11:302020/01/06 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中東地緣風險持續升溫，拖累上周五美股三大指數下挫，影響6日早盤港股甫開即下挫逾百點，表現疲弱。 恒指6日低開125點，報28,326點，之後跌勢稍緩，一度收窄至下跌83點，高見28,367點，但之後再度急跌，最多下跌274點，低見28,177點，逼近10天線支撐（約28,141點）。截至11時15分，恒指跌196.51點，報28,254.99點，跌幅0.69％。 (工商 ) #早盤 #下挫 #中東 #支撐 #天線 也許您會感興趣 推薦閱讀 中東、回教債券 新興債市新黑馬 04:102020/01/02 投資理財 陸股2020開門飄紅 三大股指大漲逾1％ 10:522020/01/02 財經 收兵！伊拉克示威群眾撤離美大使館 只留一句話 12:102020/01/02 國際 2020年新春報喜 歐美股市連袂走揚 22:562020/01/02 財經 2020報喜 歐美股聯袂走揚 04:092020/01/03 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：金利、光環、國巨、奇力新、大毅、和大 10:002020/01/03 財經 《韓股》中東緊張急升，韓股由升轉跌 11:592020/01/03 財經 《盤後解析》台股大洗三溫暖，爆量驚險守紅 14:492020/01/03 財經 中東局勢緊張 台股匯不同調 台股守萬二 09:432020/01/06 財經 《台北股市》盤中焦點股：康那香、佳龍、和大、旺宏、原相、藥華藥 10:172020/01/06 財經 財經熱門新聞 大陸、印度狠摔 全球車市慘況金融海嘯來首見 - 財經 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 台塑布局美頁岩氣 邁入收割 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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