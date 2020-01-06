中東地緣風險持續升溫，拖累上周五美股三大指數下挫，影響6日早盤港股甫開即下挫逾百點，表現疲弱。

恒指6日低開125點，報28,326點，之後跌勢稍緩，一度收窄至下跌83點，高見28,367點，但之後再度急跌，最多下跌274點，低見28,177點，逼近10天線支撐（約28,141點）。截至11時15分，恒指跌196.51點，報28,254.99點，跌幅0.69％。

(工商 )