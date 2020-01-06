國票投顧指出，上周五盤勢震盪加劇，從技術面來看，目前多方略居劣勢，高檔震盪機率高，短期將以區間盤整看待盤勢，建議短線上不宜過度追價，以拉回不破短均進行佈局為佳，以基期偏低、具有題材、營收成長之個股做為選股方向。

國票投顧表示，近期美中雙方互釋貿易利多，除中國公布排除加徵關稅清單外，美中確定將於1月15日於白宮簽署第一階段協議，近期市場持續反映偏多預期，美股頻創歷史新高。不過，美國空襲巴格達擊殺伊朗軍事指揮官後伊朗誓言報復，中東局勢緊張，而美中貿易協定是否受川普出面而再生變數，均讓投資人擔憂，上週五美股從新高折返，且修正幅度擴大。

就歷史經驗來看，非經濟性利空雖會讓金融市場修正，但多屬短期現象，後續市場仍將依隨既有的實質面與資金面的軌道行進，因此短線台股或因地緣風險而有波動，在情勢未擴大的前提下應有回到既有慣性的機會。

此外，中國公布12月份製造業採購經理指數（PMI）為50.2、略優於市場預期，數據續穩，同時中國人行宣布1月6日降準2碼，預估將可釋放8,000億人民幣資金於市場，讓資金面更較先前樂觀，有助金融市場資金行情的延續。另一方面，預期在新的一輪貨幣寬鬆措施祭出後，中國廠商應當還有繼續回補原物料庫存的意願，產業拉貨動能仍可持續，讓第1季淡季呈現不淡。

國票投顧分析，中美貿易戰加速台商回流，以及外資持續回補台股多方部位，再加上出口商拋匯需求等因素推升新台幣持續走強，即便央行進場干預，上周仍見到29.96 字頭，預估在年後外資逐步歸隊下，預期台股成交量將回復，且指數在休假期間的拉升，或有出現軋空手外資回補的機會。

國票投顧指出，目前正屬消費旺季且正值財報空窗期，有助作夢行情展開，1月11日台灣總統大選，雖部分投資擔憂行情恐止住，不過，美中貿易摩擦迫使中國廠商尋求非美供應商，台廠受惠轉單效應，預計在中系客戶拉貨下，熱度可望持續到第1季，讓淡季不淡，在基本面支持下市場低檔有撐。

此外，2020年農曆年節落在1月，加以中國人行將釋放強力貨幣的利多，在資金旺季與產業面不看淡可提供下方評價的支撐，即便短線有中東地緣政治紛亂干擾，但預期1月台股仍有望向更高點邁進。但值得留意的是，1月中過後即將步入農曆年節，市場結帳賣壓或將增強，而屆時中美貿易利多也應盡數發酵，投資人或將轉為關注2月華為禁令的臨時許可是否展延。

再者，近一季強勢的匯價成為推動股市的活水，台股隨熱錢與美股的拉動，頻往新高邁進，不過，匯率本為兩面刃，資金先活絡股市之後，接著外銷導向的企業恐面臨匯損風險，預期市場將逐漸關注後續企業匯損對獲利的影響，當利多逐漸發酵後，投資人趨向理性或讓月中之後市場波動升高。

(工商 )