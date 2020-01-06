硬槓長榮！中華航空看好東南亞旅遊市場，繼3月將首航宿霧，自6月23日起，再闢每周4班直飛清邁，有趣的是，華航與長榮開出的時間帶幾乎一模一樣，正式上演同室操戈戲碼，航空雙雄這回在清邁正式對壘，鹿死誰手值得觀察。

華航表示，新開闢的台北(桃園)-清邁航線將以738機型執飛，共提供158個座位。每周二、三、五、六出發，班號CI851上午7：30 台北起飛，當地時間10：20抵達，回程航班CI852 上午11：20 起飛，台北時間16：35抵達。

清邁為泰國第二大城，至今仍保留許多文化遺產與寺廟，又有「藝術建築寶殿」之美稱，除漫步古城體驗蘭納 (Lanna) 王國興盛外，泰北傳統美食、叢林滑翔探險、豐富的自然景觀及四季宜人的氣候更是各國旅客的度假首選。

華航表示，台北(桃園)－清邁航線相關開航申請及籌辦作業刻正進行中，班表將視台、泰民航主管機關最終核定為準 (Subject to Government Approval)。

華航指出，瞄準歐美紐澳旅客來台中轉，以及台灣旅客趨向自由行市場型態，持續布局全球航網，目前共飛航72個航點，包括東南亞15個航點、東北亞16個航點、中國大陸地區27個航點及歐美紐澳14個航點，總計每週往返712班，提供旅客多元、密集的搭機選擇。

(中時 )