台北內湖知名建商邱姓家族成員，疑因經營權問題起爭執，第3代的姪子在臉書留言評論二姑「無良無德」、「殘渣」，還質疑她讓公司主廚駕駛公司配車瑪莎拉蒂，影射2人關係不單 純，二姑憤而提告。台北地檢署調查後認為，姪子基於個人認知發文，縱使用詞過激，並無侮辱犯意，將姪子不起訴處分。

邱姓家族是內湖地區知名建商集團，近年事業版圖擴展到開發、營造、餐飲等領域。2018年間，邱家長女、次女疑不滿公司股份遭弟弟霸占，提告父親及其他家族成員。

去年3月間，邱家第3代的姪子到二姑的臉書留言，指責二姑「尸位素餐」，「醜陋的殘渣」，「無良無德的取財方式，令人不恥」，還質疑「您親愛的陳主廚，開公司車Maserati瑪莎拉蒂出去出車禍、然後雙手一攤，也是我一肩扛下」。二姑怒控姪子涉嫌公然侮辱。

檢方調查時，姪子辯稱，他因不滿二姑發文批評他父親，所以才留言回應，並指姑姑們打官司是為了分家產，甚至控告親生父親，因此寫下「殘渣」，「無良無德」。

檢方認為，主廚並非職業駕駛，卻能駕駛名車瑪莎拉蒂，加上主廚時常陪二姑參加家族活動，顯示主廚深受二姑信賴，因此姪子是依據其所見所聞發文質疑，並無杜撰誹謗犯意。而且姪子基於個人認知發文，縱使文章內容過於激烈，但尚屬事實評論的範圍，亦不構成公然侮辱罪，依罪嫌不足，將姪子不起訴。

(中時 )