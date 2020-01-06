國訓中心東部訓練基地揭牌，與會貴賓(後排)和東京奧運游泳培訓隊(前排)合影留念。(國訓中心提供/陳筱琳台北傳真)

國家運動訓練中心為創造更多元、優良的運動環境，今天在臺東大學附屬體育高級中學體育館前，舉辦「國家訓練運練中心東部訓練基地」揭牌儀式，正式宣告東部訓練基地啟用。

國訓中心從去年9月3日與國立臺東大學附屬體育高級中學簽署「共同設置東部訓練基地合作協議」後，雙方積極研擬整合臺東體中校內訓練場館、宿舍及餐廳等資源，期待臺東的青山綠水能提升訓練品質，提供國家培訓隊移地訓練的新據點，也為選手們在競技場上的拼搏多出一份力量。

2020年東京奧運游泳培訓隊特別選在揭牌儀式的今天，正式進駐東部訓練基地進行移地訓練，總教練李澄峯表示，藉由在東部訓練基地集中訓練，除了強化游泳培訓隊整體的競技能力與技術，也期待所有選手在4月中的「2020年東京奧運游泳測試賽」力拚達標，爭取更多參賽席次。

這次揭牌儀式除雙方代表，國立臺東大學附屬體育高級中學校長林鴻源及國家運動訓練中心執行長李文彬，更邀請教育部體育署署長高俊雄、競技運動組組長洪志昌、學校體育組組長王漢忠、臺東縣縣長饒慶鈴、立委代表、議員及臺東地區各級學校校長一同到場見證，共同為中華健兒應援。

(中時 )