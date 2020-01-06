黑鷹直升機墜落意外，從1月2日失事至今已經第5天，三軍總醫院院長蔡建松表今天上午表示，傷勢較重仍住加護病房的後次室中將次長黃佑民、軍聞社新聞官陳映竹，因為恢復狀況超出預期，經醫療團隊評估，今天上午即可轉出加護病房。

三軍總醫院院長蔡建松表示，黑鷹直升機失事意外後，次室中將次長黃佑民、軍聞社新聞官陳映竹，兩人傷勢較重。黃佑民有胸椎、腰椎壓迫性骨折，但沒有傷到神經和脊髓；左側肋骨、尾椎骨骨折、兩邊肺輕微挫傷，但四肢行動、意識、呼吸、氧氣都穩定。

陳映竹左臉有約4公分大小的撕裂傷，腰椎稍微骨折，左邊小腿骨有點裂開、輕微骨折，只要打石膏，用束腹、束腰固定即可，不用手術。

事故意外至今5天，蔡建松說，5位傷者的心理素質都非常高，國人的祈福、總統副總統、行政院長、國防部長等各界的關心，他們都有感受到，心理狀態也回復的非常好。

因此，三總醫療小組評估，黃佑民、陳映竹兩人除了生理層面的創傷回復十分良好，心理素質也超出預期，狀況非常穩定，2人今天轉出加護病房到普通病房。

另外3人，將次長曹進平、 作計室中校作參官周欣頤等，精神狀況也都很好，都可下床走路，但由於身上都有嚴重挫傷血腫，這兩天仍需回復靜養，目前已在接受熱敷、電療等復健。

蔡建松表示，在災難現場指揮若定的曹進平由於傷勢較輕，但考量有延遲性出血、內臟破裂等疑慮，以及有許多挫傷需要回復以及心理狀態需要關注，預計最快也要周三或周四有機會能出院。另外4人，則因身上有許多挫傷，骨折等傷勢，預計最快1個月至2個月才能出院。出院後醫療團隊也會安排精神科注意有無創傷後壓力症候群。

(中時 )