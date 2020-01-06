美伊衝突加劇，台股指數失守12000點！

上週美國總統川普下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，致使美伊對峙衝突加劇，震撼全球金融市場，亦讓2020年首個交易日開紅盤創高的美股及台股多頭受挫，儘管上週五台股指數在尾盤作價拉抬下奮力收紅，今天開盤指數亦無畏亞股及上週五美股重挫收黑以平高開出，但股王—大立光(3008)、台積電(2330)同步遭到摜壓下殺，鴻海(2317)、日月光(3711)等權值股多走弱，精材(3374)、被動元件的國巨(2327)、奇力新(2456)等近期強勢個股今天遭逢賣壓，金融類股也表現不佳，富邦金(2881)及國泰金(2882)走跌，5G手機銷售傳雜音，砷化鎵廠-穩懋(3105)、全新(2455)、散熱族群的雙鴻(3324)、泰碩(3338)，PCB—華通(2313)因賣壓出籠，股價續探低，各類股中僅有油電氣類股表現最佳，在空頭氣盛下，台股指數開高走低，盤中大跌逾130點，失守12000點關卡，截至11點05分為止，加權股價指數為11977.13點，下跌133.3點，成交量864.82億元；OTC指數為147.65點，下跌1.29點，成交量190.23億元。

今日上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲2.31%，其次是塑膠類股及造紙類股，分別小跌0.06%及0.22%，表現較差者為光電類股、半導體類股及電子零組件類股，光電類股下跌2.18%、半導體類股下跌1.88%、電子零組件類股下跌1.44%；上櫃部分，表現最佳為化工類股，上漲0.13%，表現最差為其他電子類股，下跌1.43%。

就技術面來看，上週台股交易跨越2019年及2020年(2019年12月30日到2020年1月3日)兩個年度，2020年第一個交易日開紅盤後台股多頭氣勢如虹，指數一度攻抵12197.64點，再創29年半以來新高，儘管有美伊衝突升溫利空，但台股投資人勇往直前下，加權股價指數以12110.43點作收，累計一週上漲18.84點，漲幅0.16%，週線連5紅，4個交易日均量1376億元，呈現高檔放量，櫃檯指數收盤為148.94點，累計一週下跌0.3點，跌幅約0.2%，週K收黑，4個交易日日均量為373.31億元；今天台股在上週五美股重挫及今天亞股全面重挫下，指數開高走低，盤中大跌逾130點；上週台股創高後壓回，且出現高檔爆量，顯示台股隨美股連日創高後，隨著總統大選腳步漸近及農曆年長假將至，居高思危的賣壓已開始出籠，籌碼已趨於凌亂，所幸目前各期均線持續多頭排列，且日技術指標向上，周、月技術指標持續上揚，短中長期均線格局維持偏多，加上12000點整理平台提供下檔支撐，預估本週台股指數就算拉回，指數仍有機會在12000點上下200點震盪整理。

分析師表示，雖然目前中東情勢緊張，短線上影響市場走勢，但因本週為總統大選前最後一週交易日，政策面看起來偏多心態不變，考量資金行情持續，且中美貿易即將簽署協議，加上台股技術面多頭排列，第一季作夢行情即將展開，指數拉回皆是買點，建議積極布局持續作多，只是電子股股價自去年至今均已累積可觀漲幅，難免會出現個股因獲利了結賣壓出籠漲多拉回修正，宜控管風險，受到電子股強勢的吸金排擠及台幣升值的負面影響，其他類股及外銷股表現弱勢，可能須等電子股轉弱及台幣貶值，相關個股股價才會轉強；近期大陸國武漢出現不明肺炎造成病患死亡人數增加且有外傳到香港及新加坡的病例，生技、醫療保健、防疫等相關個股股價將有機會上漲。

旺宏(2337)因NOR Flash大廠如：美光、Cypress逐漸退出市場，有利於公司取得車用、工控等高容量產品訂單，旺宏高容量 NORFlash佔比已明顯提升，此外2020年5G基地台對1G以上NOR的需求擴大，可望為旺宏增添營運動能，可逢低佈局。

(時報資訊)