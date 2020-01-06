三星電子宣布2019年Galaxy 5G智慧型手機全球出貨量突破670萬，讓廣大的消費者體驗新世代網速與性能。截至2019年11月，三星5G智慧型手機於全球市占率達53.9%，同時也領先業界推出五款Galaxy 5G裝置，包括Galaxy S10 5G、Note10 5G和Note10+ 5G，以及近期上市的Galaxy A90 5G和Galaxy Fold 5G。

三星電子總裁暨IT與行動通訊事業部手機研發負責人TM Roh表示，消費者迫不急待想體驗5G帶來的優勢，而對三星而言，2020年將是Galaxy 5G發光發熱的一年，很高興能為更多類型的行動裝置注入5G技術，為人們帶來超乎想像的行動經驗。

預計2020年首季於南韓上市的Galaxy Tab S6 5G，結合超快網速與Galaxy Tab系列的強悍功能與性能，將是全球首款5G平板。Galaxy Tab S6 5G以配備絕佳的顯示器、多媒體功能，以及5G技術，帶來了高畫質的視訊會議，實現觀看直播和預錄影像，或與朋友暢玩雲端、線上遊戲的卓越體驗。

Counterpoint Research 研究副總裁Neil Shah表示，2019年全球智慧型手機市場分布，5G智慧型手機的市占率僅1%。不過，2020年將會是大爆發的一年，預計5G智慧型手機的銷量將成長1,687%，市占率將達到18%。2019年三星以開創先河的5G端對端解決方案－從參與3GPP標準的制定、半導體、行動裝置到網路設備，成為引領5G市場發展的重要推手之一。放眼5G未來的龐大成長機會，三星將透過繼續加碼投資，洞燭先機並掌握優勢，引領未來十年的技術發展。

三星深耕5G技術近十年的光景，藉由與電信商、監管組織、政府機構展開密切的合作，開發最卓越的5G體驗。身為引領3GPP和O-RAN聯盟等產業組織的要角，為加速5G商業化的腳步，三星承諾以開放式態度建立合作網絡。回首過去一年，除了精銳盡出的5G裝置陣容外，三星亦達成數個歷史性的里程碑，包括在韓國為全球首個5G 商用服務提供網路設備，與全球電信龍頭攜手合作，擴大5G網路的佈局、引進5G經驗和使用案例。

展望新的一年，三星將提升Galaxy 5G行動裝置速度、性能、安全性的技術進展，持續以突破性的5G技術成為業界領頭羊。在2020年，這些技術進展將改變電影、電視、賽事觀看與互動模式，及遊戲體驗、與親友聊天的方式。

(時報資訊)