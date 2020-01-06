工業電腦廠友通（2397）2019年12月合併營收雖轉淡，但在併購效益挹注下仍年增逾7成，帶動去年第四季營收雙位數「雙升」創22.41億元新高，全年營收站上70億元、年增近35％。法人看好友通去年第四季及全年獲利將同步創高，今年營運成長表現持續看俏。

雖然台股今日重挫逾百點，友通股價表現相對有撐，持平開出後小跌0.84％至82.8元，11點後回升至平盤，三大法人上周小幅買超21張。不過，旗下網通資安廠其陽則因賣壓出籠，早盤一度重挫9.43％至33.6元，截至11點跌幅仍近6.5％，在工業電腦族群中墊底。

友通2019年12月自結合併營收6.8億元，雖月減18.88％、但年增達72.53％，改寫歷史第3高。去年第四季合併營收22.41億元，季增達40.16％、年增達79.83％，刷新歷史新高。累計全年合併營收70.31億元，年增34.94％，亦改寫歷史新高。

友通去年12月營收雖轉淡，但第四季仍繳出雙位數「雙升」佳績，帶動全年營收維持逾3成強勁成長，主要受惠3月併購入主網通資安廠其陽（3564），10月再入主工業自動化整合銷售通路商羅昇（8374），併購效益持續挹注成長動能。

其陽受年底需求轉淡影響，2019年12月自結合併營收1.45億元，月減34.81％、年減14.23％。不過，第四季合併營收5.25億元，季增達34.74％、年增達30.4％，改寫歷史新高。累計全年合併營收15.17億元，年增33.14％，同步改寫歷史新高。

羅昇2019年12月自結合併營收2.62億元，月增15.35％、年增0.93％，站上近7月高點。不過，受中美貿易戰影響，第四季合併營收6.72億元，季增0.7％、仍年減16.36％。累計全年合併營收29.15億元，年減20.4％，為近7年低點。

法人指出，友通下半年自身營運成長動能雖轉弱，但在併購效益挹注下維持顯著動能，全年自身本業營收仍維持雙位數成長動能。預估友通去年第四季每股盈餘可望突破2元、帶動全年每股盈餘上看6.5元，同步改寫新高，今年營運成長表現持續看俏。

(時報資訊)