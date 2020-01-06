◎中南部空汙 局部恐達紅色警示

環保署今早預報指出，今天環境風場為偏東風，各地天氣穩定，清晨西半部出現霧及逆溫現象，導致垂直及水平擴散條件較差，西半部地區空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區達紅色警示等級。

◎馬英九桃園輔選 痛批蔡英文主權「護個鬼」

前總統馬英九3天內2度輔選國民黨第三選區立委候選人魯明哲，他怒批，看到蔡英文說當總統四年都在護主權，台灣沒有亡國，可是看到她邦交丟了7個，主權都弱化，成為最會丟邦交國的總統，護主權是在「護個鬼」。

◎對女大生下藥猥褻 前台大醫院員工賠15萬

前台大醫院范姜姓服務員，前年約女大生網友到北市西門町看電影，卻涉嫌對她下藥後，帶往附近旅館舔乳猥褻，台北地院去年判處范姜徒刑2年，緩刑4年，支付公庫10萬元。被害女大生向台北地檢署申請犯罪被害補償，檢方審議後補償15萬元精神慰撫金，並簽分「求償字案」，將依法向范姜提起民事訴訟追償。

◎武漢不明肺炎已排除SARS 恐是新冠狀病毒

大陸武漢不明病毒肺炎疫情到昨晚8時為止，累積病例達59例，但重症人數從原本11例降為7例，且無死亡案例。我疾管署表示，根據中國大陸疾控中心回報，目前為止沒有明顯人傳人現象，已經排除是SARS、MERS等呼吸道病原，但恐是新型冠狀病毒。

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(中時電子報)