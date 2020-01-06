嘉義縣第10屆立法委員選舉電視公辦政見會第二場6日登場，第二選區（山區）6位候選人由民進黨籍陳明文、喜樂島聯盟許韶珍、無黨籍許能通、無黨籍林國慶、無黨籍簡明廉、台灣維新王金山依序發表，陳明文與林國慶針對個人財產、山區土地問題互槓，火藥味濃厚。

陳明文表示，上次政見會已針對財產及300萬事件充分說明，但仍有候選人不斷抹黑，陳明文也質疑，林國慶說他捐了1000多萬做公益，若依他說的5-10％做公益，那營業額至少1億元，且他的網路直播拍賣都由玉品軒國際有限公司處理，但是從林的財產申報表來看，他既不是玉品軒的負責人，也不是股東，公益若是他做的那為何沒有申報？

針對山區土地正義問題陳明文也細數多年來爭取的結果，陳明文說，山區土地問題複雜，有林班地解編、國有土地的租約、圖南地換約、赤司農場放領問題、區外保安林問題、仁義潭特定區的保安保護區問題，已不是單純法令問題，而是整體政策問題，經過多年努力，已有不少重大成果。

林國慶說，陳明文委員已經離民眾越來越遠，直播拍賣沒那麼好做，自己去高雄捐268萬助登革熱疫情處理、去小林村捐168萬都是連成本捐出，沒想到連做公益都能被拿來攻擊，相當心寒。

針對山區土地問題，林國慶表示，自己接到很多山區民眾電話，反應土地問題一直沒有解決，自己當立委時帶著山區原墾農到台北抗議，林也直言，這場選舉是嘉義縣民要選擇改變或維持現狀，陳明文從縣長到立委這麼多年來到底做了什麼？難道選民要4年笨一次？

(中時 )