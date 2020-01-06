喜歡 Google Pixel 系列手機嗎？Google 為了讓更多消費者可以體驗 Pixel 系列手機的獨家特點，在 2019 年年中推出了 Pixel 3a 系列(Pixel 3a 以及 Pixel 3a XL)。而 Pixel 3a 系列的接班人Pixel 4a，日前也已經有渲染圖曝光，展現了首度採用打孔螢幕的全新風格。根據 YouTuber 爆料，與過往不同的是，今年 Google 的中階首機佈局很可能不會有 Pixel 4a XL 系列，原因則很殘酷，據傳是前代銷量不夠亮眼所致。

Google 自推出 Pixel 系列手機以來，都是一次推出大小螢幕不同的兩種款式，並且鎖定高階市場。而在 2019 年，Google 開始進軍中階市場，推出 Pixel 3a 系列，且根據先前傳聞，Google 很可能在今年也延續 2019 年的策略，會推出 Pixel 4a 系列。不過，很可能不再推出雙機選擇，根據訂閱數超過 2 百萬的 YouTuber Dave Lee 的說法，今年 Pixel 4a 系列只會有小螢幕的款式，而不會有 Pixel 4a XL。

Dave Lee 指出，Pixel 3a 是市場上少見的小螢幕中階手機，而 Pixel 3a XL 則是得面臨眾多大螢幕手機的競爭，在市場表現上 Pixel 3a 優於 Pixel 3a XL，因此 Google 有意改變 Pixel 系列都一次推出螢幕大小不同的兩款之策略，計畫在今年僅推出 Pixel 4a 在中階市場應戰。

About That Pixel 4a...

根據先前曝光的渲染圖，Pixel 4a 採用了跟 Pixel 3 系列一樣的指紋辨識感測器(Google 3a系列也有)，相機設計改用類似 Pixel 4 的風格(矩形相機模組)，但是只有單攝，螢幕頂端則採用了打孔螢幕的設計，從手機正面來看，甚至是比 Pixel 4 系列更領先不少(Pixel 4系列因為要搭載大量感測器，螢幕頂端區域仍舊滿寬的)。

規格上 Pixel 4 可能採用 5.7 吋 或是 5.8 吋螢幕，比 Pixel 3a 的 5.6 吋略大一點。具備 3.5 mm 耳機孔，搭配 USB Type-C 連接埠。處理器預計是高通 Snapdragon 7 系列(730 或者 765)，有機會支援 5G，因為機身頂部大幅縮小，不確定是否會沿用 Soli 晶片，預計搭配 6GB RAM、儲存容量 64GB 起跳，可能在 2020 年 Google I/O 大會(預計可能在五月份舉辦)中亮相。

(中時電子報)