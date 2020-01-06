被問到韓國瑜「中邪說」時，宋楚瑜突然爆氣，怒批國民黨。(莊曜聰攝)

親民黨總統候選人宋楚瑜6日前往台南科學園區，參訪半導體封裝測試廠南茂科技，談到他在省長任內，改善南科的交通及排水問題，並感謝這些對台灣高科技有重大貢獻的人員；被問到國民黨總統候選人韓國瑜的「中邪說」時，宋楚瑜高分貝抨擊，台灣到現在五缺的問題都還沒解決，連口水問題未來也要一併解決；他砲轟國民黨腦筋還沒轉過來，高層還在鬥爭，讓台灣繼續向下沉淪。

國民黨總統候選人韓國瑜針對黑鷹墜機事件，指稱是國運不昌隆，台灣中邪，宋楚瑜表示，對於為國捐軀的將士再一次向他們表示哀悼，做為政治人物，目前最讓我憂慮的不只有選舉的口水問題，而是國民黨到目前為止腦筋還沒有轉過來，韓國瑜講這個話的嚴重性，他（之前）對於蔣經國先生這麼樣的汙辱，國民黨到現在為止沒有向蔣經國先生道歉，宋楚瑜表示非常憤怒。

宋楚瑜說，不是國民黨這些基層的人不了解，是高層到現在還在鬥，鬥到現在讓台灣繼續向下沉淪，像這樣的人能繼續國民黨過去的光榮傳統嗎？可以繼承孫運璿、李國鼎打下的優良基礎嗎？台灣有今天的經濟發展是靠努力，但領導更是重要，這樣的人可以領導國家嗎？還不把票投給宋楚瑜，重新找回台灣的希望。

宋楚瑜爆氣回答後，確定媒體沒有其他問題，就在南茂科技董事長鄭世杰、親民黨不分區立委周陳秀霞、立委候選人鄧秀寶陪同下參觀廠區，下午再到麻豆進行拜廟參香行程。

(中時 )